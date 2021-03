Marca rast cen tako na letni kot mesečni ravni

Ljubljana, 31. marca - V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin marca zvišale. V letni primerjavi je bila rast 0,1-odstotna, k inflaciji so največ prispevale višje cene elektrike. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,3-odstotna, najbolj pa so se v primerjavi s februarjem podražili naftni derivati, je izračunal državni statistični urad.