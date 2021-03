Evropske borze začele s padci

Frankfurt/Pariz/London, 31. marca - Evropske borze so trgovalni dan začele z manjšimi padci osrednjih indeksov. Vlagatelji še naprej pozorno spremljajo obete inflacije in zviševanja obrestnih mer, zaradi katerih so globalni finančni trgi po mesecih krepke rasti v zadnjem obdobju precej bolj zadržani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.