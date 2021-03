Merklova, Macron in Putin o Sputniku V

Moskva, 31. marca - Nemška kanclerka Angela Merkel, francoski predsednik Emmanuel Macron in ruski predsednik Vladimir Putin so v torek v pogovoru preko videokonferenčne povezave govorili o ruskem cepivu proti covidu-19 Sputnik V. Po navedbah Kremlja so voditelji razpravljali o možni dobavi in skupni proizvodnji tega cepiva.