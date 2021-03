Denverju prestižen dvoboj s Philadelphio

Denver, 31. marca - Košarkarji Denver Nuggets, katerih član je tudi Slovenec Vlatko Čančar, so v severnoameriški ligi NBA dobili prestižen dvoboj s Philadephio. Proti vodilni ekipi vzhodne konference so zlata zrna zmagala s 104:95 in z 28. zmago v sezoni ubranila mesto v končnici NBA. Jamal Murray je k zmagi prispeval 30 točk, medtem ko Čančar tokrat ni igral.