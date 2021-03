Iz opozicije po neuspešnem poskusu razrešitve Zorčiča pozivi k predčasnim volitvam

Ljubljana, 30. marca - V opozicijskih vrstah so neuspešen poskus razrešitve predsednika DZ pospremili s ponovnimi pozivi k odstopu vlade in predčasnim volitvam. Izkazalo se je, da vlada nima večine, sta poudarila prvak LMŠ Marjan Šarec in vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec. A vodja poslancev SD Matjaž Han dodaja, da trenutno 46 glasov nima nobena stran.