Španija strla češki odpor za potrditev prvega mesta

Celje, 30. marca - Španska mlada nogometna reprezentanca je v 3. krogu evropskega prvenstva do 21 let premagala Češko z 2:0 (0:0) in z osvojenim prvim mestom v skupini B, v kateri je nastopala tudi Slovenija, potrdila napredovanje v četrtfinale. Češka je zaključila nastope na prvenstvu.