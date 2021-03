Dragićeva Baskonia prepričljiva v Atenah, Šiškov Bayern izgubil

Ljubljana, 30. marca - Košarkarji so danes odigrali večino tekem 32. kroga v evroligi. Nastopila sta kluba dveh slovenskih košarkarjev. Baskonia Zorana Dragića je gostovala pri Panathinaikosu in zmagala prepričljivo s 97:82, Bayern München Žana Marka Šiška pa je gostil Fenerbahče Istanbul in izgubil z 68:77.