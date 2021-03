Gorenjska avtocesta med priključkoma Jesenice vzhod in zahod znova odprta

Ljubljana, 30. marca - Gorenjska avtocesta med priključkoma Jesenice vzhod in zahod proti Avstriji je po zaprtju zaradi nesreče znova odprta. Do nesreče je prišlo, ko je voznik osebnega vozila trčil v zadnji del priklopnega vozila, ki je na voznem pasu stalo v koloni. Pri tem sta se poškodovala voznik in potnik v osebnem vozilu, so sporočili s Policijske uprave Kranj.