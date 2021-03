Od četrtka v Avstrijo tudi delovni migranti samo z negativnim testom, ki ni starejši od 72 ur

Dunaj, 30. marca - Avstrija spreminja pogoje za vstop v državo. Od četrtka bodo tisti, ki mejo prehajajo redno iz poslovnih ali osebnih razlogov, to so dnevni in tedenski delovni migranti, študenti in šolarji, za vstop v državo potrebovali negativen test na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 72 ur.