Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 3.)

Ljubljana, 30. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o več kot tisoč potrjenih primerih okužb z novim koronavirusom in o napovedanih kaznih ob prehajanju državnih meja. Poročale so tudi o spopadu premierja Janeza Janše z Evropskim parlamentom in o tem, da bo Nuklearna elektrarna Krško (Nek) v noči s srede na četrtek zaradi rednega remonta zaustavljena.