Gorenjska avtocesta zaradi nesreče zaprta med priključkoma Jesenice vzhod in zahod v smeri Karavank

Ljubljana, 30. marca - Zaradi prometne nesreče je zaprta gorenjska avtocesta med priključkoma Jesenice vzhod in Jesenice zahod proti Avstriji. Ker je nastal zastoj, na prometnoinformacijskem centru voznike pozivajo, da med ustavljenima kolonama pustijo reševalni pas. Po podatkih Policijske uprave Kranj sta trčili dve vozili.

Policija še sporoča, naj vozniki tovornih vozil nad 3,5 tone vožnjo nadaljujejo do kraja nesreče, vozniki osebnih avtomobilov pa naj avtocesto zapustijo na Lipcah in uporabijo obvoz. Ta po podatkih prometnoinformacijskega centra

poteka po regionalni cesti med priključkoma Jesenice vzhod in zahod skozi Jesenice.