Po Nemčiji ustavljajo cepljenje mlajših od 60 let s cepivom AstraZenece

Berlin, 30. marca - Nemška stalna komisija za cepiva (Stiko) je danes začasno priporočila cepivo proti covidu-19 družbe AstraZeneca le za starejše od 60 let. Že pred tem se je več deželnih in lokalnih oblasti odločilo, da začasno ustavi cepljenje ljudi, mlajših od 60 let. Za to so se odločili zaradi pojava resnih motenj strjevanja krvi pri mlajših ženskah.