Evropske borze v zelenem, nafta cenejša, evro izgubil

London/Frankfurt/Pariz, 30. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, osrednji indeksi so pridobili tudi več kot odstotek vrednosti, frankfurtski DAX je dosegel nov rekord. Nafta se je pocenila. Evro je glede na dolar izgubil in bil med trgovanjem na najnižji vrednosti v zadnjih petih mesecih.