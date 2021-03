Szekesfehervar, 30. marca - Nizozemski nogometni upi so si z zmago z 6:1 (1:0) proti Madžarski danes v Szekesfehervarju zagotovili napredovanje med najboljših osem na evropskem prvenstvu do 21 let. Sogostiteljica Madžarska je turnir zaključila brez osvojene točke v skupini A.