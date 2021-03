Izredno topel marčevski dan postregel s temperaturami nad 25 stopinj

Ljubljana, 30. marca - Današnji dan je postregel z izredno toplim vremenom, v Idriji so termometri pokazali celo 25,3 stopinje Celzija. Nad 25 stopinj se je ogrelo tudi v Volčah pri Tolminu in v Ljubljani za Bežigradom, je na Twitterju zapisala Agencija RS za okolje (Arso). Podobno toplo vreme je pričakovati tudi v sredo in četrtek.