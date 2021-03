Vodstvo Zavarovalnice Triglav predlaga izplačilo dividend

Ljubljana, 30. marca - Uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bosta skupščini predlagala, da se za izplačilo dividend uporabi 38,65 milijona evrov, kar je 53 odstotkov lanskega konsolidiranega dobička in petodstotni dividendni donos. Na delnico bi to pomenilo 1,70 evra bruto. Pogoj je, da Agencija za zavarovalni nadzor do sklica skupščine temu ne bo nasprotovala.