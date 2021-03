ICC potrdil 30-letno zaporno kazen nekdanji vodji milice v DR Kongo

Haag, 30. marca - Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je danes potrdilo 30-letno zaporno kazen za nekdanjega vodjo milice v DR Kongo Boscoja Ntagando, ki so ga že leta 2019 spoznali krivega vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. S tem so zavrnili pritožbo Ntagande, poroča nemška tiskovna agencija dpa.