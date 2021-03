Preko live CD premiera Kocelijevega gledališkega filma Preblizu

Ljubljana, 31. marca - Na platformi Cankarjevega doma (CD) live.cd-cc.si bo drevi premiera predstave oziroma gledališkega filma Preblizu v režiji in po besedilu Jaše Kocelija. V predstavi Lea Mihevc in Domen Valič igrata milenijski par, ki se prebija skozi pasti večletne partnerske zveze. Sta pred prelomnimi življenjskimi odločitvami, kako živeti sama s sabo in skupaj.