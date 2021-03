Tedros pozval k podrobnejši preučitvi možnosti, da je koronavirus ušel iz laboratorija

Ženeva, 30. marca - Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes pozval k podrobnejši preučitvi možnosti, da bi novi koronavirus ušel iz laboratorija na Kitajskem. Mednarodni in kitajski strokovnjaki so sicer v danes objavljenem poročilu ocenili, da je to zelo malo verjetno.