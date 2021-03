Levica s pobudo vladi za preklic omejitve gibanja na regijo, do ukrepov kritični tudi v SD

Ljubljana, 30. marca - Po mnenju Levice je možnost prehajanja regij, pogojena z negativnim PCR testom ali cepljenjem, diskriminatorna, zato so napovedali pobudo vladi za preklic omejitve. Minister Aleš Hojs odgovarja, da bi se lahko v nekem smislu strinjal, da pa je sam predlagal strožje ukrepe. Do ukrepov, za katere ocenjujejo, da so nejasni, so kritični tudi v SD.