V SD, LMŠ, Levici in SAB predlagajo delovni posvet o delu DZ med zaustavitvijo javnega življenja

Ljubljana, 30. marca - Poslanske skupine SD, LMŠ, Levica in SAB predlagajo sklic delovnega posveta vodij poslanskih skupin in vodstva državnega zbora glede dela DZ med 1. in 11. aprilom, v času t. i. zaustavitve javnega življenja. Predlagajo preložitev že sklicane izredne seje DZ, seje delovnih teles in preiskovalnih komisij, ki naj se jih izpelje po 12. aprilu.