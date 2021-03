Po mnenju SBC varstvo otrok nujno tudi za zaposlene iz industrije

Ljubljana, 30. marca - V SBC - Klubu slovenskih podjetnikov predlagajo vladi, da se dopusti nujno varstvo v vrtcih in prvi triadi osnovnih šol, kot je to že bilo urejeno, in da se odločitev prepusti županom oz. vrtcem in šolam. "Prosimo za premislek o predlogu, ki bo podjetništvu in gospodarstvu omogočil bistveno lažjo organizacijo poslovanja," so zapisali.