30 let Slovenije: V zadnjih letih vse več bolniških odsotnosti

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 10. aprila - Slovenci smo bili v letu 2019 bolniško odsotni skupaj več kot 16 milijonov koledarskih dni oz. pet milijonov dni več kot pet let poprej. Med najpogostejši vzroki za bolniško odsotnost so ortopedske bolezni. V zadnjih 15 letih so se opazno povečali tudi izdatki za zdravstveno varstvo.