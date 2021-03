V Marjetici Koper podpisali kolektivno pogodbo

Koper, 30. marca - Predstavniki Marjetice Koper in reprezentativnega sindikata so danes podpisali podjetniško kolektivno pogodbo, ki bo stopila v veljavo s četrtkom. S podpisom kolektivne pogodbe, ki bo podrobneje urejala pravice in dolžnosti zaposlenih in delodajalca, so v Marjetici odpravili eno od neskladij, podedovanih iz preteklosti.