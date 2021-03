Mimo strategije doslej proti covidu-19 cepilo 21 izvajalcev

Ljubljana, 30. marca - Zdravstveni inšpektorat je do ponedeljka izvedel 143 nadzorov nad izvajanjem strategije cepljenja proti covidu-19. Kršitve so ugotovili pri 21 cepiteljih, ki so cepili tudi tiste, ki niso spadali v prednostne skupine v skladu s strategijo, med njimi je tudi NIJZ. Izdana jim je bila ureditvena odločba, so za STA pojasnili na inšpektoratu.