Vrsta voditeljev v javnem pismu za novo mednarodno pogodbo o boju proti pandemijam

Berlin/London/Pariz/Bruselj, 30. marca - Voditelji 23 držav, med njimi Nemčije, Francije in Velike Britanije, ter EU in Svetovne zdravstvene organizacije so podprli idejo o oblikovanju nove mednarodne pogodbe, ki bi pripomogla h globalnemu boju proti prihodnjim zdravstvenim krizam, kakršna je sedanja pandemija covida-19. Njihovo pismo je bilo danes objavljeno v več svetovnih časnikih.