Tudi ob tokratnem zaprtju šol in okrnjenem javnem prometu mogoče uveljavljanje višje sile

Ljubljana, 30. marca - Tudi ob tokratnem zaprtju šol in okrnjenem javnem prometu, kar bo veljalo od 1. do 11. aprila, je za zaposlene, ki zaradi tega ne bodo mogli opravljati dela, mogoče uveljavljanje višje sile. Delavec, ki zaradi teh razlogov ne more opravljati dela, je upravičen do nadomestila v višini 80 odstotkov plače, vendar ne manj od minimalne plače.