Evropska komisija začela javno posvetovanje o spremembi direktive o energetski učinkovitosti stavb

Bruselj, 30. marca - Evropska komisija je danes začela javno posvetovanje o spremembi direktive o energetski učinkovitosti stavb. Kot so sporočili iz Bruslja, bo ta zakonodaja prenovljena, da bi jo uskladili s cilji evropskega zelenega dogovora. Energetska prenova stavb v EU je pomemben ukrep na poti k doseganju podnebne nevtralnosti EU do leta 2050, so poudarili.