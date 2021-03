V deželi Berlin bodo s cepivom AstraZenece cepili samo starejše od 60 let

Berlin, 30. marca - Nemška zvezna dežela Berlin se je odločila, da ustavi cepljenje ljudi, mlajših od 60 let, s cepivom proti covidu-19 podjetja AstraZeneca. Že pred tem sta dve berlinski bolnišnici sporočili, da ustavljata cepljenje žensk, mlajših od 55 let, s tem cepivom. Za to so se odločili zaradi pojava resnih motenj strjevanja krvi pri mlajših ženskah.