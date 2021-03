BioNTech bo do konca leta okrepil proizvodnjo cepiva proti covidu-19 na 2,5 milijarde odmerkov

Frankfurt, 30. marca - Nemško podjetje BioNTech je danes sporočilo, da z ameriškim partnerjem Pfizer načrtujeta okrepitev proizvodnje cepiva proti covidu-19 na 2,5 milijard odmerkov do konca leta. Pred tem so ocenjevali, da bi do konca leta proizvedli dve milijardi odmerkov, poročajo tuje tiskovne agencije.