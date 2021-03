Levica s pobudo vladi za preklic omejitve gibanja na regijo, do ukrepov kritični tudi v SD

Ljubljana, 30. marca - V Levici so napovedali vložitev pobude vladi glede omejevanja gibanja na regije. Menijo namreč, da je možnost prehajanja regij pogojena z negativnim izvidom PCR testa ali cepljenjem, diskriminatorna, je v izjavi za medije v DZ dejal vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec. Do ukrepov, za katere ocenjujejo, da so nejasni, so kritični tudi v SD.