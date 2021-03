Omejeno delovanje Upravne enote Ljubljana

Ljubljana, 30. marca - V skladu s sprejetimi sklepi in usmeritvami vlade bo v času od 1. do vključno 11. aprila na Upravni enoti Ljubljana izvajanje nalog omejeno zgolj na nujne zadeve, so sporočili iz Upravne enote Ljubljana. V tem času bodo stranke sprejemali zgolj zaradi ureditve nujnih, neodložljivih upravnih zadev.