Na ministrstvu pozdravljajo podaljšanje roka za oddajo obračunov

Ljubljana, 30. marca - Čeprav zakonske podlage ni, je letos več časa za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov. Daljši rok sta omogočila Ajpes in Furs, na finančnem ministrstvu pa soglašajo. Ministrstvo pozdravlja razumevanje Ajpesa in Fursa, ki sta prilagodila aplikaciji oz. omogočila, da bodo lahko podjetja poročila oz. obračune oddala do konca aprila, so zapisali.