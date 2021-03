Upravni odbor OZS proti zaprtju dejavnosti malega gospodarstva

Ljubljana, 30. marca - Člani upravnega odbora OZS so na današnji seji gostili ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja. Bili so soglasni, da ne pristajajo na zapiranje malega gospodarstva, medtem ko lahko velika proizvodna podjetja nemoteno poslujejo. Ministra so zato pozvali, naj vlada dovoli delati tudi malim obrtnikom in podjetnikom, so sporočili iz OZS.