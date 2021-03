SNS zahteva nadzor izvedbe razpisa za obnovo Žičke kartuzije

Ljubljana, 30. marca - SNS je danes na komisijo za preprečevanje korupcije, državno revizijsko komisijo in računsko sodišče poslala zahtevo po nadzoru nad izvedbo javnega razpisa za obnovo Žičke kartuzije. V stranki so prepričani, da zadeva ne teče v skladu s konservatorskim aktom in principom dobrega gospodarja.