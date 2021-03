Poslanska skupina štirih nepovezanih poslancev tudi formalno ustanovljena

Ljubljana, 30. marca - Nova poslanska skupina nepovezanih poslancev je danes tudi uradno ustanovljena. Poslanci Janja Sluga, Igor Zorčič in Branislav Rajić, ki so minuli teden izstopili iz SMC, ter Jurij Lep, ki je izstopil iz DeSUS, so se danes prvič sestali, je v izjavi v DZ povedala Sluga. Soglasno so jo izvolili za vodjo poslanske skupine, njen namestnik je Lep.