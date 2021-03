Mestni muzej Idrija za zgodbo o partizanski bolnici Franja dobil donacijo iz Evrope

Idrija, 30. marca - Mestni muzej Idrija je lani z Zgodbo o partizanski bolnici Franja na razpisu Sveta Evrope in Evropske komisije prejel donacijo v višini 10.000 evrov. Porabili so jo za interaktivno vizualizacijo, ki je del nove potujoče razstave Partizanska bolnica Franja - skriti dragulj Evrope, in zloženko. Razstava je na ogled v Cerkljanskem muzeju.