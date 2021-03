Skupino PPF bo vodil Ladislav Bartonicek

Ljubljana, 30. marca - Skupino PPF, ki je med drugim lastnica slovenske medijske družbe Pro Plus, bo vodil Ladislav Bartonicek, so danes sporočili iz omenjene družbe. Krmilo PPF bo prevzel po tragični nedeljski nesreči na Aljaski, kjer je v strmoglavljenju helikopterja umrlo pet ljudi, med njimi tudi češki milijarder in lastnik omenjene skupine Petr Kellner.