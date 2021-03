Furs rok za oddajo davčnih obračunov podaljšal do konca aprila

Ljubljana, 30. marca - Čeprav zakonske podlage ni, so na Finančni upravi RS (Furs) in Ajpesu rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov za leto 2020 prestavili za mesec dni. Rok se sicer vsako leto izteče 31. marca, vendar letos računovodje zaradi zahtevnejših postopkov, ki so jih povzročili protikoronski ukrepi, že nekaj časa pozivajo k njegovemu podaljšanju.