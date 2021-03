Obtožnica Todorića bremeni prikritega financiranja Agrokorja

Zagreb, 30. marca - Zagrebško tožilstvo v obtožnici proti nekdanjemu lastniku koncerna Agrokor Ivici Todoriću in 22 osebam osumljene bremeni ponarejanja dokumentov med letoma 2010 in 2017. Očita jim, da so prek pogodb o faktoringu in lažnih menic prikrito financirali Agrokor v višini 17,8 milijarde kun (2,4 milijarde evrov) v času, ko ta ni bil več kreditno sposoben.