Umrl prvi rektor ljubljanske univerze v samostojni Sloveniji Miha Tišler

Ljubljana, 30. marca - Umrl je prvi rektor Univerze v Ljubljani v samostojni Sloveniji, akademik in zaslužni profesor Miha Tišler, piše na spletni strani univerze. Od leta 1977 je bil redni član Slovenske akademije znanost in umetnosti (SAZU), ljubljansko univerzo pa je vodil med letoma 1991 in 1995. Univerza je odprla elektronsko žalno knjigo.