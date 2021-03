EU zaradi nasprotja interesov Moody's kaznovala s 3,7-milijonsko globo

Pariz, 30. marca - Evropski organ za vrednostne papirje in trge je petim evropskim subjektom bonitetne agencije Moody's zaradi kršenja pravil glede nasprotja interesov naložil za 3,7 milijona evrov kazni. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, so je globa povezana z operacijami Moody'sa v Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji, Italiji in Španiji.