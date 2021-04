V času zaprtja države le treningi in velike mednarodne tekme, rekreacija individualno

Ljubljana, 1. aprila - Z odlokom za obvladovanja nalezljive bolezni covid-19 so od danes do vključno 11. aprila prepovedane vse športno-gibalne dejavnosti in treningi, razen rekreacije posamezno ali v krogu družine na prostem ter treningi vrhunskih registriranih športnikov, ki pa ne smejo imeti tekmovanj na nacionalni ravni.