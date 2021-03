Pokrajinski muzej Celje z razstavo Od groba do groba

Celje, 30. marca - V razstavišču Knežjega dvora Pokrajinskega muzeja Celje je na ogled razstava Od groba do groba. Razstava prikazuje, kako se je način pokopa spreminjal skozi čas in kako so si ljudje predstavljali življenje po smrti v različnih zgodovinskih obdobjih. Razstavljen je inventar iz grobov z večjih arheoloških najdišč iz Celja in okolice.