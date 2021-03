Ljubljana, 29. marca - Ekipe v pokalnem tekmovanju v futsalu so danes dobile nasprotnike v četrtfinalu. V žrebu je branilec naslova Dobovec dobil za tekmeca ekipo Bronx Škofije. Preostali pari so Siliko - Ptuj, Oplast Kobarid - Meteorplast in Mlinše - Litija.