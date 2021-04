Ljubljančani pred selitvijo stopničko višje spet dobili alpsko ligo

Ljubljana, 25. aprila - Sezona alpske hokejske lige se je v soboto zvečer končala z novo zmago ljubljanske SŽ Olimpije. Hokejisti iz Tivolija so za slovo od tega regionalnega tekmovanja v finalu slavili z gladkim izidom 3:0 v zmagah in drugič po sezoni 2018/19 osvojili to ligo.