Mladi nogometaši lovijo napredovanje med osem v Evropi

Maribor, 30. marca - Slovenska nogometna reprezentanca bo danes igrala zadnjo tekmo v predtekmovanju na evropskem prvenstvu do 21 let, ki ga gostita Slovenija in Madžarska. V Mariboru se bo ob 21. uri pomerila z Italijo, zmaga pa ji odpira pot v nadaljevanje oziroma med osem najboljših v Evropi.