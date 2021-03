Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 3.)

Ljubljana, 29. marca - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da se v Sloveniji v veljavo vstopajo nove omejitve proti širjenju koronavirusa. Tako je so od danes zaostrena pravila ob prehodu državne meje. Poročale so še, da so koalicijski poslanci vložili predlog za razrešitev predsednika DZ Igorja Zorčiča.