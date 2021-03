Združenje Manager: Naučiti se moramo živeti in delati s koronavirusom

Ljubljana, 29. marca - Združenje Manager je ob vnovičnem ustavljanju javnega življenja in pozivu predstavnikov vlade k začasni zaustavitvi proizvodnje, kjer je možno, ocenilo, da bi moral biti skupni cilj, da se naučimo živeti in delati s koronavirusom. "V enem letu so se podjetja, organizacije, delodajalci in zaposleni že prilagodili življenju z virusom," so navedli.