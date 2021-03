Na Nizozemskem več cerkva kljubuje zaprtju, verniki nasilno nad novinarje

Amsterdam, 29. marca - Del vernikov na Nizozemskem kljubuje strogim ukrepom za zajezitev pandemije covida-19, ki so jih uvedle tamkajšnje oblasti. V več cerkvah so tako v nedeljo maše potekale kot običajno, novinarje, ki so o tem poročali, pa so verniki ponekod napadli. V povezavi z napadi na novinarje je policija prijela štiri moške.